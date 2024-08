Al via il Piano Transizione 5 0 Urso Coniuga innovazione e formazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo5.0, ilpromosso dal Mimit che si pone l'obiettivo di supportare e traghettare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili supportando gli investimenti in digitalizzazione,green edel personale. La piattaforma per la prenotazione degli incentivi sarà attiva dalle ore 12.00 di oggi sul sito del GSE, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. La pagina web, previo accesso attraverso SPID, guiderà le imprese nell'adempiere correttamente agli oneri documentali previsti dal decreto.“5.