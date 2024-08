A Napoli il primo congresso internazionale sulla mozzarella di bufala

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Ladicampana Dop ha il suo. Istituzioni, ricercatori, imprese e operatori della filiera si incontreranno ail 24 e 25 settembre per la 'First International Conference on Buffaloand Milk Products' (acronimo Bmmp). Un evento di alto profilo scientifico, che ha l'obiettivo di fotografare lo stato attuale e di delineare le sfide future del comparto a livello, presentando le più recenti innovazioni e i risultati più rilevanti della filiera bufalina e del comparto lattiero-caseario nel mondo. A promuovere ilè il Consorzio di tutela delladiCampana Dop, in collaborazione con l'Università degli studi di'Federico II'. L'iniziativa si inserisce nel programma di celebrazioni per gli 800 anni dell'ateneo federiciano.