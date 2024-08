Trovato il coltello | Sharon la traccia decisiva Cosa c' è nei video di quella notte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)ildell'omicidio diVerzeni. Una vera e propria svolta nelle indagini che, come riporta Repubblica, potrebbe essereper individuare la mano assassina che ha spezzato la vita della 33enne, L'omicidio come è noto è avvolto da un alone di mistero. Si cerca un "balordo" che avrebbe come rifugio un garage posto sotto sequestro proprio nei pressi del luogo dove è stato riil corpo della ragazza. Sulpotrebbe esserci il Dna dell'omicida e gli investigatori adesso dovranno procedere con i rilievi ed escludere l'uso di guanti di lattice da parte dell'assassino. Nei giorni scorsi era stata interrotta la raccolta dei rifiuti per cercare proprio l'arma del delitto. Dopo circa 48 ore di stop era stato dato il via libera per la ripresa della raccolta, un segnale che ha fatto pensare a una svolta nelle ricerche.