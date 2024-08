Traffico in via Due Fonti | Al lavoro per anticipare la riapertura della ‘corta’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) "I disagi sono aumentati, ne siamo al corrente. Ma via Dueè pubblica e aperta, non possiamo impedire alle auto di transitarvi. In realtà però ci sono già delle alternative: chi deve andare in centro può proseguire dritto per via Ghino Valenti, impiegando anche meno tempo, oppure passare per la traversa Ireneo Vinciguerra, a doppio senso (che sbocca davanti all’autolavaggio). Mezzi pesanti e camion invece fanno comunque il giro lungo". L’assessore di Macerata alla polizia locale Paolo Renna interviene dopo la segnalazione del consigliere di minoranza Andrea Perticarari (Pd), il quale ha evidenziato l’eccessivoin via Due. La strada, che si collega a via Valenti, usata da tante auto per salire o scendere più velocemente da e per Villa Potenza, essendo chiusa per lavori via dei Velini.