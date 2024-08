Torta fredda al cioccolato bianco | super golosa

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 agosto 2024) Laalè una sorta di semifreddogoloso e scioglievolissimo. Candida come la neve, spumosa e freschissima, è semplicissima da realizzare. Pochi ingredienti, tutti facilissimi da reperire, una manualità bassissima, in men che non si dica assembleremo il tutto. A questo punto, arriva la nota dolente. Dovremo lasciarla rassodare in freezer per 6 ore prima di poterla gustare. L’attesa sarà ampiamente ripagata perché quando la porteremo in tavola assisteremo ad un’ovazione di giubilo da parte di tutti i nostri commensali. Decoriamola con tocchetti di cocco fresco, il suo gusto delicato si accorda perfettamente con quello del. Delicata, appagante, irresistibile, farà la gioia di grandi e piccini e porterà un po’ di refrigerio in questa torrida estate italiana.