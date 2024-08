The Begin squadra al completo Confermato Gasparroni al centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Meno di tre settimane e poi Ancona tornerà in palestra. Appuntamento al PalaRossini per il 26 agosto per l’inizio della preparazione. In attesa ladorica ha inserito anche l’ultimo tassello in. Si tratta di una conferma, al. Samueleresta alla TheAncona. Rinnovato il contratto con il centrale, classe 1998, 190 cm per 83 kg, ultimo tassello dellache affronterà da neopromossa la serie A3. Roster, ora, e quindi non resta che attendere lo start della preparazione. "Sono molto felice per l’occasione che mi è stata offerta di continuare a giocare con questa maglia – le parole di-. Sarà un campionato nuovo per il sottoscritto, sicuramente molto difficile, ma non vedo l’ora di affrontarlo con molti dei compagni con i quali ci siamo guadagnati questa opportunità.