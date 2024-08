Promozione Biagio Nazzaro parla bomber Beta | Vogliamo fare un campionato di vertice

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Il classe 1996 reduce da 36 gol con la Castelfrettese non si nasconde: “Nonporci dei limiti. Ho scelto Chiaravalle per la storia, la piazza e il progetto che rispecchia la mia ambizione” CHIARAVALLE, 6 agosto 2024 – Aleksè pronto a trascinare l’attacco dellaChiaravalle. Il 28enne, infatti, è uno dei nuovi arrivi in casa rossoblù, dopo 5 stagioni da protagonista nei campionati dilettantistici delle Marche, dove ha segnato ben 60 reti, con una media di 10 gol a stagione. “Ho scelto la– racconta il centravanti – per la sua storia, per la piazza e per il progetto che rispecchia la mia ambizione. Scenderemo in campo per vincere e non ci poniamo dei limiti”. Chi è Aleks: un attaccante di razza da 60 gol in carriera Aleks, classe 1996 di nazionalità albanese, gioca nel ruolo di attaccante centrale.