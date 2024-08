Parigi 2024 Djokovic ringrazia il popolo serbo | Insieme abbiamo creduto nell’impossibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) “Non potrei mai rinunciare al sogno di vincere questa medaglia d’oro, proprio come ilnon ha mai rinunciato a me.. Anche se potrei essere io a possedere questa medaglia, voglio che ognisappia che appartiene a tutti noi”. Queste le parole di Novak, che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di, realizzando il suo sogno e conquistando tutto quello che si può conquistare, nelre ilsui social: “Rappresentare la nostra nazione è il più grande onore al mondo. Questa medaglia, questi momenti, questa vita, niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il vostro incrollabile supporto. Questo è grazie a voi. Questo è per voi”.il: “” SportFace.