Pallanuoto Parigi 2024 | Spagna devastante 18-8 al Canada nei quarti di finale

(Di martedì 6 agosto 2024) Iniziati idiper il torneo difemminile alle Olimpiadi di. La, tra le grandi favorite per la lotta alle medaglie, dà una dimostrazione di forza importante dopo aver dominato il proprio girone. Le iberiche sono devastanti anche nel primo scontro diretto: battuto il18-8. Già nel primo quarto le spagnole mettono in chiaro la situazione: un parziale eccezionale di 6-2 per la banda di Miki Oca che chiude la pratica, con le canadesi che risultano inermi. Le iberiche allungano nella seconda frazione, andando sul 10-4 a metà gara. Il margine a fine partita è addirittura di dieci reti. Ruiz, Crespi e Ortiz le migliori delle iberiche, praticamente perfette al tiro, mentre per ilc’è da segnalare la super performance di Verica Bakoc, con cinque reti su altrettanti tiri.