Pali scardinati e marci | prima o poi crolla tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ ormai la seconda o terza volta che da queste colonne, su pressing dei residenti, denunciamo lo stato in cui si trova la staccionata di via Pellas. Il legno èo, i paletti sono semi divelti e il parapetto in larga parte è quasi fuori dal terreno. Oltre al degrado, lazzata che delimita il vallone è anche pericolosa. Come si può vedere i supporti si sono scollegati e spuntano dalle guide, come armi appuntite. Dopo l’ultimo appello e la nostra denuncia, in alcuni punti la staccionata è stata aggiustata alla meglio da qualche volonteroso (forse gli operatori della Gesenu?). In alcuni punti si nota del filo di ferro a riaggiuntare grossolanamente i, ma si capisce che si tratta di un rimedio provvisorio e che avrà breve durata. Ps: il greppo è pieno di rifiuti. Consigliabile una bella ripulita e qualche cestino.