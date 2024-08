Monica Setta spegne 60 candeline con uno sfarzo inimmaginabile | Guarda il vestito e scopri gli invitati VIP

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 agosto 2024)60con uno: "ilgliVIP" Che festa sarà mai stata quella diper i suoi 60 anni?i dettagli di una notte indimenticabile nella magica Puglia. Un compleanno da ricordare per, la conosciuta giornalista e presentatrice televisiva italiana, che ha dato il benvenuto al suo sessantesimo anno in uno dei luoghi più suggestivi della sua terra di origine, la Puglia. La scelta è ricaduta sulla Masseria Il Melograno a Monopoli, che ha offerto un contesto semplicemente perfetto per una celebrazione che non poteva essere più sentita e personale. La serata è stata una vera e propria immersione nelle tradizioni pugliesi, dove gusto, eleganza e spettacolo si sono intrecciati alla perfezione.