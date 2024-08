Meghan Markle rivela | Ho pensato al suicidio E se succedesse a mio figlio? Re Carlo non risponde più alle chiamate di Harry

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 4 agosto,ha celebrato il suo 43esimo compleanno con un barbecue intimo nella sua lussuosa residenza di Montecito, in California. Accanto a lei, il principe, i loro due figli, Archie e Lilibet Diana, alcuni amici stretti e l’immancabile madre Doria Ragland. Ma la giornata di festa non ha distolto l’attenzione della duchessa dai suoi impegni sociali e dsue battaglie personali. La mattina del compleanno,hanno rilasciato un’intervista congiunta al programma CBS Sunday Morning, focalizzata sul tema del cyberbullismo. La coppia ha sfruttato l’occasione per lanciare “The Parents Network”, un’iniziativa della loro fondazione Archewell volta a sostenere i genitori che hanno perso i figli a causa dei social media.