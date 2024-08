Mario Rui confermate le notizie sul futuro | c’è un accordo con il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Ricevono conferma lesu un possibile addio diRui: cosa sta succedendo in queste ore con il. IldiRui incomincia a delinearsi in una direzione sempre più precisa. Dall’inizio del calciomercato, infatti, il suo agenteGiuffredi ha espresso il desiderio del calciatore di riavvicinarsi al suo paese nativo, il Portogallo. Il procuratore non ha mai escluso le possibilità di permanenza, affermando come ad essere decisive saranno sempre le valutazioni del nuovo allenatore Conte. Da stamattina, sono ricominciate a rincorrersi nuovesu un suo possibile addio: il calciatore non era infatti presente quest’oggi all’allenamento a Castel di Sangro. Ulteriori indiscrezioni del pomeriggio confermato questi scenari.