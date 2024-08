Lotta Emanuela Liuzzi non ha potuto prendere parte alle Olimpiadi | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Finiscono prima di iniziare ledi Parigi 2024 per: l’azzurra, che esattamente una settimana fa aveva ricevuto il pass per i Giochi grazie alla riallocazione di una quota nei -50 kg dellafemminile, quello declinato dalla nordcoreana Kim Sonhyang, non combatterà quest’oggi. Il sorteggio era stato durissimo con l’azzurra, avendole messo di fronte agli ottavi la testa di serie numero 2 del tabellone, la mongola Otgonjargal Dolgorjav, lasciando però spazio per l’italiana ad ottime possibilità di ripescaggio nel caso in cui l’asiatica fosse giunta in finale. Pochi minuti fa la doccia fredda:è stata esclusa dal torneo in quanto non ha superato le operazioni di peso, non risultando al di sotto dei 50 kg. La sua avversaria passa il turno senza combattere ed avanza ai quarti, in quanto l’italiana è stata costretta a dare forfait.