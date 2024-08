Lotta assegnati i primi due titoli nella greco-romana ed uno nella femminile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Si chiude la prima sessione dedicatafinali delladi Parigi 2024: sono statiinfatti itredei Giochi, due(-60 kg e -130 kg) ed uno(-68 kg). Non c’erano azzurri qualificati in queste categorie di peso. Nei -60 kg dellail nipponico Kenichiro Fumita supera in finale il cinese Cao Liguo per 4-1, mentre nelle sfide per il bronzi il kirghiso Zholaman Sharshenbekov regola l’iraniano Mehdi Mohsen Nejad per 3-1, mentre il nordcoreano Ri Se Ung liquida per superiorità tecnica il venezuelano Raiber Jose Rodriguez Orozco (8-0).