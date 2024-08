Inchiesta Liguria Giovanni Toti incontrerà Salvini per decidere il candidato alle regionali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) L’ex presidente dellanon è più ai domiciliari, ma comunque dovrà affrontare il processo, e la data stabilita è il 5 novembre. Quel giorno dovrà affrontare accuse di corruzione e finanziamento illecito. La decisione di procedere è stata presa dal giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, che ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Procura. Oltre a, saranno processati anche Aldo Spinelli, noto imprenditore portuale, anche lui recentemente liberato dai domiciliari, e Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale. In giornataè atteso a Roma per un incontro con Matteo, leader della Lega, eDonzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia. Questo meeting è importante perché deciderà ildel centrodestra per la prossima competizione elettorale in