Edoardo Stoppa e le vacanze da sogno con Juliana Moreira | meta e risveglio speciale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 agosto 2024)si gode la famiglia dopo L’Isola dei famosi:in Thailandia Perè arrivato il momento di dedicare tempo alla famiglia anche in vacanza, dopo l’impegno all’Isola dei famosi dei mesi scorsi, esperienza che l’inviato di Striscia la notizia ha chiuso al terzo posto dietro Samuel Peron e il vincitore Aras Senol. Negli ultimi giornie la mogliehanno aggiornato i loro follower, ovviamente lievitati dopo l’avventura in Honduras di, che di recente ha preso un volo con la famiglia in direzione Thailandia e non mancano le gag, ormai virali dicon la moglie e i figli.