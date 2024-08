Diana Bacosi porta l’oro in Umbria | Trasimeno sul tetto del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024)all’ultimo piattelloanche in. La tiratrice nata a Città della Pieve e poi cresciuta a Cetona, comune della Valdichiana Senese, si è aggiudicata il primo posto alle Olimpiadi di Parigi nella competizione dello skeet a squadre in coppia con Gabriele Rossetti. La squadra italiana ha sconfitto l’Usa nella finalissima per il titolo, gli ultimi due piattelli sono stati centrati proprio dalla straordinaria atleta, alla terza medaglia consecutiva ai Giochi Olimpici dopodi Rio de Janeiro e l’argento 4 anni dopo a Tokyo. Un tris da applausi nella sua straordinaria carriera. La gara. I due azzurri hanno disputato una grande sessione preliminare dove, grazie al miglior punteggio (149/150), hanno eguagliato il record mondiale di qualificazione.