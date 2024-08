Corriere dello Sport – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-06 11:21:40 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del: Il futuro di Osimhen ancora in bilico, il pressing del Napoli per Gilmour, Abraham che si guarda attorno, Vitor Roque che chiama la Lazio: tante ledi mercato vive per questo 6 agosto. Sul-Stadio viviamo insieme ogni affare in tempo reale con le ultimissime di giornata. 11:57 Inter, ufficiale Agoumé al Siviglia L’Inter ha ceduto Lucien Agoumé al Siviglia. La notizia del trasferimento è stata data del club campione d’Italia con un post su X. Agoumé, centrocampista classe 2002, si trasferisce in Spagna a titolo definitivo. 11:43 Dalla Spagna: “Nico Williams resta all’Athletic” Nico Williams ha deciso: resterà all’Atlhetic Bilbao.