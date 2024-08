Calciomercato Milan Corsport | da Origi a Ballo-Touré gli esuberi pesano e il tempo stringe!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 agosto 2024): gliin casa rossonerarischiano di essere un problema! Meno di un mese al termine della sessione estiva die in casala situazione legata agliresta un problema non di poco conto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono stati diversi tentativi da parte del club di via Aldo Rossi di piazzare giocatori come Divocke Fode. Sono, però, arrivati tanti no da parte degli stessi calciatori. L’attaccante belga negli scorsi giorni, ha, infatti, rifiutato un’offerta che era arrivata dalla Turchia. Il terzino senegalese, invece, avrebbe addirittura rifiutato il prestigioso Besiktas, perché convinto di potersi trovare una sistemazione in Premier League. Al momento, però, è tutto bloccato e intanto il tempo stringe sempre di più.