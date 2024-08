Calciomercato | Juventus tutto su Galeno Lukaku al Napoli prima di cedere Osimhen?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano 6 agosto 2024 – Continua il mercato di attesa da parte della, costretta da una disponibilità economica limitata rispetto alle richieste dei vari obiettivi a dover lavorare con calma o cercando soluzioni complicate per strappare il sì. Attualmente i bianconeri sono impegnati su ben tre tavoli di trattative nel tentativo di regalare a Thiago Motta una rosa quantopronta per competere ai massimi livelli a caccia dello scudetto e al confronto con la nuova Champions League. La pista relativa a Karim Adeyemi sembra essersi definitivamente arenata, con il giocatore che dovrebbe restare al Borussia Dortmund. Per questo motivo la formazione bianconera starebbe virando su: esterno brasiliano classe 1997 di proprietà del Porto. I Dragoes avrebbero dato il via libera alla Juve per le trattative, aprendo alla cessione del ragazzo.