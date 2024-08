Calcio femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari semifinali 6 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024), martedì 6, sarà giorno dinel torneo olimpico del. Quattro le squadre che si contenderanno l’accesso alla Finale per l’oro, mentre le perdenti si incroceranno poi per darsi battaglia in quella per il bronzo. Stati Uniti, Germania, Brasile e Spagna le quattro compagini che si sono spinte a questo punto. Allo Stade de Lyon la sfida tra statunitensi e tedesche sarà una grande Classica del “Pallone in rosa”. Due formazioni che hanno scritto la storia di questa disciplina si confronteranno, mettendo a confronto caratteristiche simili: grande fisicità e gioco in verticale. Chi minimizzerà gli errori la spunterà. Alle ore 21.00 lo Stade Vélodrome di Marsiglia darà libero sfogo alla tecnica e all’individualità, vista la partita tra le verdeoro e le iberiche, detentrici del titolo mondiale.