Bisceglie camion dei rifiuti investe un uomo in retromarcia | morto 77eenne

(Di martedì 6 agosto 2024) Undi 77 anni èschiacciato da undella nettezza urbana nei pressi della villa comunale di Piazza Vittorio Emanuele, a. La vittima si chiamava Sergio Ferrucci, era un pensionato e abitava nel comune della provincia pugliese di Barletta-Andria-Trani. Tutto è successo nella mattinata del 6 agosto: stando a quanto ricostruito, poco dopo le 11 l’anziano era nei pressi dell’ingresso dei bagni pubblici della piazza quando è stato travolto dal mezzo.Leggi anche: Aereo precipita in un campo da golf e sfiora un. Salvo per miracolo Durante una manovra di, il conducente non si è accorto della presenza dell’a pochi metri, non riuscendo ad evitare l’investimento. Ferrucci sarebbesul colpo: sul posto i carabinieri della Tenenza die gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.