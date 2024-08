Basket Parigi 2024 | Usa avanti Brasile ko e ora la Serbia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Il Team Usa continua il suo dominio nel torneo dimaschile ai Giochi Olimpici di. Gli statunitensi allenati da Steve Kerr (coach Golden State Warriors) vincono senza particolari patemi contro un buon. 122-87 il punteggio a favore di LeBron e compagni. Partita in discesa sin dall’inizio con i sudamericani che si troveranno in vantaggio solo sul 2-0. Poi un monologo di 39 minuti degli Usa, che mettono in ghiaccio il match già a fine primo tempo, chiuso sul 63-36. Team Usa che manda tutti e dodici i giocatori a segno, ma il top scorer dell’incontro è brasiliano. Bruno Caboclo sfodera la solita grande prestazione e segna 30 degli 87 punti di squadra.. Pochi minuti in campo per Steph Curry e Jason Tatum, che non vanno oltre i 7 e i 5 punti. Sei giocatori in doppia cifra nella nazionale a stelle e strisce. Il migliore è Devin Booker con 18 punti.