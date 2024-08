ATP Montreal Jannik Sinner vince in doppio con Jack Draper | sconfitti Gille Vliegen al super tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)è tornato ufficialmente a giocare dopo una lunga pausa tra acciacchi di vario genere che hanno portato anche a tante chiacchiere, pensando alla rinuncia delle Olimpiadi di Parigi. L’altoatesino è ae ha fatto il suo esordio nel torneo didel Masters1000 canadese con. Una coppia inedita con il britannico, efficace se si va a vedere l’esito finale contro un duo collaudato come quello dei belgi Sandere Joran. La coppia italo-britannica si è imposta per 6-0 6-7 (3) 10-8. Negli ottavi di finale ci sarà dunque l’incrocio con l’interessantecomposto dal kazako Alexander Bublik e dall’americano Ben Shelton. Nel primo set si assiste a un autentico dominio die diche impongono il loro ritmo maggiore da fondo, come velocità di palla nettamenteiore ai rivali.