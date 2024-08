Alfonso Signorini vuole Thomas Ceccon al Grande Fratello | il campione rifiuta l’offerta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Il nuotatoreè senza dubbio tra i personaggi sportivi del momento. Questo sia per aver vinto l’oro nei 100 metri dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma anche per essersi reso protagonista di particolari frasi e immagini che hanno fatto il giro del web. Il nuotatore si è infatti lamentato in maniera molto palese delle condizioni del villaggio Olimpico di Parigi, arrivando addirittura ad essere immortalato mentre dorme su un prato del villaggio per sfuggire proprio dalle pessime condizioni in cui riversano gli alloggi. Insomma, un atleta dalle grandissime doti sportive che, oltre ad essersi fatto conoscere proprio per i suoi ultimi risultati nel nuoto, è diventato anche un personaggio social molto seguito sia per le ultime vicende che per la sua indiscutibile prestanza fisica.