Aereo precipita in un campo da golf e sfiora un uomo Salvo per miracolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono davvero scioccanti le immagini che giungono da Sacramento, in California, dove un piccolobimotore ha perso quota ed èto in prossimità di undando unche passava di lì in quel momento e che si è salvato solo per poche frazioni di secondo. Dalle immagini si coglie la paura e lo stupore del malcapitato, che si è visto arrivare addosso il velivolo e che, se solo la traiettoria fosse stata spostata di pochi metri, non avrebbe potuto fare niente per evitarlo. Il pilota dell’ha dichiarato di avere subito un guasto meccanico, versione confermata anche dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.