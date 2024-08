Tutti i dettagli sul nuovo pattugliatore di Fincantieri Leonardo per la Marina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 agosto 2024) LaMilitare Italiana ha ufficialmente incaricato Orizzonte sistemi navali (Osn) di costruire il quartodi nuova generazione nell’ambito del programma Opv (Offshore patrol vessel). Osn, una joint venture tra, con rispettive quote del 51% e 49%, ha ricevuto la notifica dell’opzione per la costruzione e il supporto logistico del, per un valore complessivo di circa 236 milioni di euro. Il programma Opv mira a modernizzare e rinnovare le unità dellaMilitare, garantendo capacità avanzate di presenza e sorveglianza marittima, controllo del traffico mercantile, protezione delle linee di comunicazione e della zona economica esclusiva, oltre a prevenire e rispondere a minacce ambientali come gli sversamenti di liquidi tossici. I nuovi pattugliatori, con una lunghezza di circa 95 metri e un dislocamento di 2.