Tentativi di furto nel Sannio | a Limatola le telecamere ‘inquadrano’ i malviventi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNotte movimentata per i Carabinieri impegnati in un paio di azioni che si sono concluse con un tentativo died unconsumato. A Pietrelcina, poco prima delle 4 del mattino, presso un bar tabacchi di via Cannavina, ignoti tentavano ilmediante la rottura del vetro della porta d’ingresso locale dotato di sistemi di videosorveglianza e antiche attivatosi induceva gli stessi alla fuga. A, intorno alla mezzanotte, presso un’abitazione privata in via San Biagio, ignoti si introducevano all’interno dell’abitazione dopo aver rotto una porta finestra, asportando monili d’oro e una cassaforte contenente 4 pistole e un fucile, due carabine con relativo munizionamento. L’abitazione è dotata di sistema di videosorveglianza dal quale si notano quattro persone travisate.