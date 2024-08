Stretta all’e-commerce | la Finanza scopre una frode da 300 milioni Il plauso di FdI

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia didi Pescara per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. Lasull’evasione nell’e-ha fatto emergere un giro d’affari milionario. Il business, si legge in una nota della Guardia di, supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultatorario, con quasi 300di Iva evasa e non dichiarata. L’inchiesta delle Fiamme Gialle di Pescara si è incentrata sull’analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori, posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-