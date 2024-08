Secondo gli 007 israeliani l’attacco dell’Iran potrebbe partire oggi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 agosto 2024)contro Israele sarebbe atteso per. Ma se il 13 aprile Teheran aveva telegrafato le sue mosse in anticipo, questa volta no. La strategia prevederebbe di tenere Tel Aviv e i suoi alleati sulla corda.l’intelligence israeliana, Hezbollah, l’organizzazione sciita armata dall’Iran, colpirà prima le postazioni militari e le infrastrutture, macolpire anche i centri abitati a sud di Haifa, fino a Tel Aviv. Lo stato maggiore israeliano ha realizzato un piano di evacuazione per migliaia di persone negli hotel di Gerusalemme e in campi allestiti nel deserto del Negev. E per le città del Nord, le più esposte a un attacco di Hezbollah verso il confine con il Libano, lo scenario comunicato ai sindaci è di tre giorni senza elettricità, danni alla rete idrica e telefonini sconnessi per 24 ore.