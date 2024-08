Respinta in seconda liceo I genitori | colpa dell’ansia Per il Tar scelta educativa I familiari della quindicenne hanno impugnato l’esito dello scrutinio finale Stop al ricorso Carente in 3 materie ripetere l’anno può essere formativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Pur prendendo attosituazione di fatto, da cui emerge una fragilitàstudentessa, il collegio ritiene che, alla luce dell’orientamento consolidato in materia, ilnon possaaccolto". Del resto, "il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico". E poi "la non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative". Con queste motivazioni, che si interrogano anche sulle conseguenze che una bocciatura può avere sul percorso di crescita di un adolescente, il Tar ha respinto ildeidi una, che nel 2023 non è stata ammessa al secondo anno di unmilanese per non aver recuperato tre insufficienze.