Previsioni Meteo per il 5 agosto 2024 | Un’estate di contrasti climatici

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Leper il 5indicano un’ondata di caldo persistente in gran parte d’Italia, con temporali locali attesi nel Nord-Est. Temperature elevate e condizioni di afa domineranno la scena, con punte di calore in diverse regioni. Con l’avanzare di, ilcontinua a giocare un ruolo fondamentale nelle attività quotidiane e nei piani di vacanza. Leper il 5mostrano un quadro complesso e variegato su tutto il territorio nazionale, con temperature elevate e fenomeni temporaleschi in alcune aree. Condizioni Generali Crediti: Ansa – VelvetMagIl 5sarà caratterizzato da un caldo intenso e persistente, dovuto principalmente all’azione dell’anticiclone africano che continua a dominare il Mediterraneo. Questo porterà a temperature sopra la media stagionale, soprattutto nelle regioni meridionali e centrali.