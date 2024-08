Olimpiadi novità su Tamberi | ecco come sta e cos’ha deciso di fare

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Decisione arrivata per Gimmo: dopo il ricovero in ospedale, l’atleta ha fatto la sua scelta.il programma. Incredibile quanto accaduto a Gianmarco: l’atleta ha lanciato un messaggio via social, nella giornata di ieri, in cui ha spiegato di aver avvertito una forte fitta al fianco e di essere stato ricoverato con 38.8 di febbre per un presunto calcolo renale. Tutto a tre giorni dalla prima gara a Parigi. Una sfortuna incredibile per l’italiano che deve ancora una volta lottare contro il destino per farcela. Nelle ultime ore è arrivata anche la decisione che lo riguarda.ha: non rinuncia allee partirà per Parigi (LaPresse) – SerieAnews.comTramite social,ha reso noto ieri: “Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale.