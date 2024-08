Monte Bianco crolla seracco | un morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 11.00 Une 4 feriti, uno dei quali grave. Questo il bilancio del crollo di unsul versante francese del massiccio del. L'incidente è avvenuto all'alba nel settore del Mont Blanc du Tacul,a 4.100 metri di quota. Coinvolti 15 alpinisti che erano diretti verso la cima. Secondo le prime informazioni, 7 sono usciti indenni dall'incidente. Numerosi i soccorritori. Le operazioni sono ancora in corso. Ilsi sarebbe staccato per cause naturali.