In che direzione stiamo andando? ; Khelif il video-sfogo della Corvaglia che fa discutere

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che? Te lo sei chiesto? Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere quindi all'asilo?": Maddalenalo ha detto in unsu Instagram, riferendosi quasi sicuramente al caso dell'atleta algerina intersessuale Imane, ammessa dal Cio alle Olimpiadi ed esclusa invece dai Mondiali di boxe l'anno scorso per via di livelli di testosterone giudicati troppo alti. "La domanda a questo punto non è più se sia giusto o sbagliato, la domanda da porsi è: quale sarà il limite? Fermiamo questa follia ora", ha detto l'ex velina alla fine del filmato.