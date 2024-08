I 100 metri più veloci di sempre alle Olimpiadi | 7 sotto 990 ma i lampi di Usain Bolt…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) La finale dei 100più veloce di. Va in archivio con questa suggestione tecnica la gara regina a Parigi 2024: per la prima volta nella storia tutti i partecipanti sono scesiil muro dei dieci secondi, la barriera per eccellenza sul rettilineo che incorona l’uomo più rapido del Pianeta e lo consacra perall’immortalità sportiva. Il gesto primordiale per eccellenza (correre) ha il suo padrone, che è lo statunitense Noah Lyles, già Campione del Mondo lo scorso anno. Sette uomini sono scesii 9.90 (non era mai successo), mai era successo che primo e secondo chiudessero con lo stesso tempo (Lyles e Thompson hanno corso in 9.79, separati da cinque millesimi) e il distacco tra il primo e il terzo (Fred Kerley, 9.81) non era mai stato così basso.