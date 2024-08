House of the Dragon si concluderà con la quarta stagione la terza sarà girata a inizio 2025

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024)of thesicon la, laÈ stato finalmente confermato il numero di stagioni di “of the” della HBO. Come riportato da Variety, durante la conferenza stampa di lunedì, in cui si è parlato del finale della seconda, lo showrunner e co-creatore Ryan Condal ha rivelato che il prequel di “Il Trono di Spade” comprenderà altre due stagioni e sicon la. Condal ha anche confermato che laè attualmente in fase di scrittura, che si preparerà in autunno e che si prevede di entrare in produzione “all’del“. Alla domanda se anche lacomposta da otto episodi, come la seconda, Condal ha risposto: “Non ho avuto discussioni in merito con la HBO.