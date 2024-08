Fabio Bonfanti responsabile Crescita e Strategia di Accenture per il mercato Emea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024)è nominato Growth and Strategy Lead () per la regione(Europa, Medio Oriente e Africa) di, con effetto dal 1° settembre. Attualmente,ricopre il ruolo di Strategy & Consulting (S&C) Lead per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia (iceg). Con oltre 30 anni di esperienza inha svolto ruoli di rilievo nello sviluppo dei clienti e dei servizi. Prima di guidare la divisione Strategy & Consulting per la regione Iceg, ha diretto le attività di consulenza nel settore bancario, gestendo relazioni con importanti istituti finanziari e guidando progetti di trasformazione che integrano consulenza manageriale, tecnologia e processi operativi.