Calendario quarti di finale pallanuoto Olimpiadi 2024 | tabellone programma orari tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il torneo dimaschile alledi Parigivedrà iniziare la seconda fase mercoledì 7 agosto con idi: l’Italia, che ha concluso al secondo posto nel Girone A, affronterà l’Ungheria, seconda nel Gruppo B. In caso di vittoria il Settebello tornerà in acqua venerdì 9 agosto per le semifinali contro la vincente di Croazia-Spagna, infine domenica 11 agosto saranno inle finali. Dall’altro lato della vincente di Serbia-Grecia se la vedrà in semicon la vincente di Australia-Stati Uniti. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.