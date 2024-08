Blinken al G7 | L’Iran potrebbe attaccare nelle prossime 24 ore Israele valuta una mossa preventiva

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gli Usa non conoscono l’esatta tempistica dell’attacco ormai dato per sicuro del, che vive ore di terrore, ma il segretario di Stato Antonyha confermato al G7 che l’attacco di Teheran e di Hezbollah è imminente.avvenire24 ore (oggi) Lo riporta Axios citando alcune fonti. Joe Biden parleràore con il re di Giordania Abdullah II. Successivamente, il presidente americano alle 14.15 ora locale (le 20.15 italiane), si riunirà con il suo staff per la sicurezza nella Situation Room, per parlare degli sviluppi in Medio Oriente. Blinek:a breve Ieri il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha parlato con il ministro della Difesa Yoav Gallant.