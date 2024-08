Zucchine alla caprese | gustose e saporite ottime anche per chi è a dieta

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 agosto 2024): una ricetta saporita e velocissima! Un piatto semplice e fresco da preparare in estate non è sempre facile. Il miglior modo per accorciare i tempi in cucina è quello di prepararsi una buona, una ricetta che mette tutti d’accordo. Laè la famosissima come insalata, fatta con pomodori e mozzarella e basilico. Oggi a questo trittico insuperabile aggiungiamo le. Andremo a preparare una sorta di barchette fatte con leripiene di mozzarella bufala, pomodoro, basilico e una sorta di pesto. Quest’ultimo, fatto al momento ed è velocissimo. Ovviamente ognuno di noi può apportare dei piccoli cambiamenti in base al proprio gusto. Infatti è possibile sostituire la mozzarella con la ricotta o con un formaggio light a piacere. Possiamo aggiungeredei pinoli tostati a fine preparazione.