Una madre si ustiona per un errore | Ha scambiato l’olio abbronzante per una protezione solare Boom su TikTok e il video diventa virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Oltre tre milioni di visualizzazioni e tutti pazzi per la signora Susie Blanton. La67enne della figlia Tiffany, che spesso condivide sucon la signora, è rimasta vittima di una fatale distrazione. Pronta per godersi una giornata al mare, la signora Susie si è procurata una cremaefficace soprattutto perché ha una pelle chiara. Fin qui tutto bene. Ritirati gli ombrelloni e richiuse le sdraio, al ritorno a casa l’amara scoperta. Il volto di Susie è rimasto scottato, la forma degli occhiali le lasciato la pelle bianca, ma su tutto il resto la tonalità era quella del rosso aragosta. La figlia Tiffany ha immortalato il momento per i suoi follower, spiegando che la mamma per sbaglio ha usato un olioanziché la crema protettiva.sue poi arrivano le rassicurazioni dell’influencer.