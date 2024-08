Tuttosport con Vaciago freddo sulla Juve di Thiago Motta | Boh sinceramente boh

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024)(con) molto cautodi: «Boh,boh». Ecco l’editoriale del direttore(quello della lite, poi rientrata, con Massimiliano Allegri)ntus diall’indomani del 2-2 contro il Brest. Un editoriale che possiamo definire molto cauto, per non dire altro. Scrive: Boh.boh. Lantus diè ancora più imperscrutabile di quanto lo sia normalmente una squadra che gioca la sua seconda amichevole a inizio agosto. Boh, perché non è giusto esprimere giudizi troppo definitivi, considerate le circostanze di una squadra lontano dall’essere completa fra ritorni dalle vacanze avvenuti solo di pochi giorni fa e trattative aperte per ruoli chiave (Koopmeiners e le ali), con un allenatore che sta cercando di cambiare radicalmente il modo di giocare.