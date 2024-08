Tutto quello che ho Vanessa Incontrada torna su Canale 5 con una serie drammatica

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 agosto 2024) La perdita di una figlia è il fulcro narrativo diche ho, la nuovaMediaset con, in onda in quattro prime serate nella stagione televisiva ai nastri di partenza, insieme ad altre nove proposte di5.che ho: trama e anticipazioni La vita di Lavinia (Incontra) e Matteo (Marco Bonini), un’avvocata e un poliziotto, scorre tranquillamente, almeno finché una tragedia non cambia per sempre la loro vita. La loro figlia Camilla (Margherita Attorre), diciottenne, viene infatti ritrovata priva di vita in un campo di mais lontano dalla città. Circostanza che trasporta in un vero e proprio incubo la coppia. Sia Matteo che Lavinia non riescono a capire per quale ragione la ragazza si trovasse proprio lì.L’indagine per omicidio porta quindi all’arresto di Kevin (Ibrahima Gueye), ragazzo di origini africane con qualche precedente.