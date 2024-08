Strage Bologna | Bonelli ' Mollicone si dimetta Meloni fa lo struzzo?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "non può più restare a rappresentare come presidente una Commissione Parlamentare, dopo gli attacchi ai giudici delladie la sua contestazione sul loro operato. Il "teorema " di cui parlaè solo quello architettato dal suo partito per cancellare la realtà dei fatti, ovvero la stagione stagista neofascista, come ha giustamente sottolineato ieri il Presidente Mattarella". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo. "Giorgiaora che fa? Continua a fare lomettendo la testa sotto la sabbia per non intervenire ancora una volta? La Premier dica la sua, perché Fdi non può manipolare la storia come stanno facendo i suoi esponenti di partito.consentirà adi rimanere in Fratelli d'Italia? Intantosiimmediatamente. "