(Di domenica 4 agosto 2024) No, glinon vanno in ferie. Si trasferiscono nelle località vacanziere e la loro presenza diventa, per molti turisti, un motivo di viaggio. Succede al Forte Village, resort sulla costa meridionale della Sardegna, che in estate si trasforma in un «hub gourmand» grazie all’arrivo di tre grandi cuochi con tanto di brigata al seguito. Tra i punti di forza del Forte Village, notissimo resort immerso in 50 ettari di rigogliosi giardini a Pula nel Cagliaritano (costa meridionale della Sardegna), c’è la ristorazione. Gli ospitiotto hotel, di 13 ville di lusso e di 40 suite di alta gamma - ma anche chi entra nel resort solo per pranzo o cena - possono scegliere tra un ampio ventaglio di ristoranti: ce ne sono, nella struttura, ben 21, per soddisfare ogni gusto.