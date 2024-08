Ispezione dei Nas in una piscina Sporco e ragnatele nel punto ristoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Sporcizia e, una multa di mille euro al responsabile di un bar-ristorante collocato presso una notadella Val d’Enza. L’hanno comminata i carabinieri del Nas di Parma, che da un paio di settimane hanno intensificato i controlli presso queste strutture per garantire la sicurezza dei bagnanti e il rispetto delle normative igienico-sanitarie. Nel periodo estivo, in cui le piscine sono particolarmente frequentate, è importante che sia le acque che ogni attività connessa funzioni con il massimo del rispetto delle regole. Numerose le ispezioni svolte finora nelle province di Reggio, Parma, Modena e Piacenza su input del Comando carabinieri per la Tutela della Salute: la maggior parte hanno avuto esito regolare. Solo in due circostanze sono emerse irregolarità, una in Val d’Enza e una in provincia di Modena.