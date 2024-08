I nutrizionisti non hanno dubbi | ecco quante volte a settimana puoi mangiare la pasta senza ingrassare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 agosto 2024) Ami lama temi possa farti? Vediamo, secondo ivolta alladovresti mangiarla. Croce e delizia di tutti noi: sua maestà la. E’ la regina della cucina italiana ma, aimé, contiene anche molte calorie e molti carboidrati. Secondo alcuni andrebbe eliminata se vogliamo perdere peso. ma sarà veramente così? Gli esperti di nutrizione sono intervenuti per fare chiarezza una volta e per tutte su questa questione. Molte persone temono che lafaccia/Cityrumors.itL’Italia è il paese che produce ed esporta piùin tutto il mondo. Non solo la produciamo ma siamo anche grandi consumatori di questo alimento che, più di ogni altro, è il nostro simbolo nel mondo.