Grande Fratello Alfonso Signorini chiede a Francesco Oppini di tornare nella Casa ma lui declina l’invito | ecco perché

(Di domenica 4 agosto 2024) Il prossimo 16 settembre avrà inizio, su Canale 5, la nuova edizione del, il reality show condotto da. Nel frattempo, sono emersi i nomi di alcuni dei nuovi inquilini dellapiù spiata d’Italia. Enzo Paolo Turchi, Shaila Gatta e Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo (volti dell’undicesima edizione di Temptation Island) varcheranno la Porta Rossa di Cinecittà. Così come Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, note per aver partecipato al varietà di Gianni Boncompagni Non è la Rai. A loro, si uniranno con molta probabilità Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Inoltre, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli torneranno nelle vesti, rispettivamente, di opinionista ed ‘esperta dei social’.